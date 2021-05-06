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محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال الإنشائية بمنفذ الحي الإماراتي الجديد

الخميس 06/مايو/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية النهائية بمنفذ الحى الإماراتى فى موقعه الجديد وذلك استعدادا لتشغيل المنفذ بكامل قواه بعد الانتهاء من كافة الأعمال الجارية، رافقه خلالها إدارة المرور وامن الموانىء وأمن المحور والجمارك والاستاذ احمد زغلف رئيس حى الجنوب.


وتابع محافظ بورسعيد كافة الأعمال التى يشهدها المنفذ الجديد والأعمال الإنشائية، مشددا على الانتهاء من كافة الأعمال فى أقرب وقت، لافتا أن المنفذ تم تشغيله بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من كافة الأعمال، مؤكدا أن المنفذ يتم تصميمه على أعلى مستوى ليتناسب مع الواجهة الحضارية والجمالية المحافظة، ويحقق أعلى معدلات الأمان والنظام.


وأكد محافظ بورسعيد ان نقل منفذ الحى الإماراتى يأتى فى إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة مداخل ومخارج المحافظة، بما يتماشى مع مجمل التطورات بمحافظة بورسعيد، وإقامة منفذ على أعلى مستوى يمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها، موضحا أن المنفذ فى موقعه الجديد تم تصميمه على نفس طراز منفذ الجميل، نظرا لأهمية موقعه على محور ٣٠ يونيو.
محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال الإنشائية بمنفذ الحي الإماراتي الجديد
محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال الإنشائية بمنفذ الحي الإماراتي الجديد
محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال الإنشائية بمنفذ الحي الإماراتي الجديد
محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال الإنشائية بمنفذ الحي الإماراتي الجديد
محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال الإنشائية بمنفذ الحي الإماراتي الجديد
محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال الإنشائية بمنفذ الحي الإماراتي الجديد

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