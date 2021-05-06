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محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمشروع منتجع وفندق هلنان (صور)

الخميس 06/مايو/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، ضمن جولاته الميدانية، سير العمل بمشروع منتجع وفندق هلنان (قرية المرجان سابقا) رافقة خلالها اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد والمسؤولين عن أعمال التطوير ومسئولي الجهاز التنفيذي.

واستعرض محافظ بورسعيد، معدلات التنفيذ الجارية بالفندق، مؤكدا على الطفرة التي شهدها القطاع السياحي ببورسعيد، مضيفا ان المشروع سوف يكون احدي الصروح السياحية المتميزة الذي يتمتع بموقع متميز.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تشهد حاليا حركة تنمية غير مسبوقة في مجال المشروعات السياحية، والتي تتم بالتوازي مع مختلف القطاعات الأخرى تحقيقا للتنمية الشاملة، حيث شهد المجال السياحي ببورسعيد أعمال تطوير شملت رفع كفاءة المنتجعات والقرى السياحية وإقامة مولات وأماكن ترفيهية جاذبة للزائرين من داخل بورسعيد وخارجها، وذلك بعد أن تم التوسع غربا بمشروعين عملاقين على شاطئ المنطقة ومشروعات مماثلة داخل المدينة منها تطوير الكناري لتصبح قرية بالما وتضاهي كبري القري السياحية ويتم إدارتها من خلال كبرى الشركات العاملة في مجال السياحة، وكذلك مشروع داون تاون وجراند اوتيل.
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمشروع منتجع وفندق هلنان (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمشروع منتجع وفندق هلنان (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمشروع منتجع وفندق هلنان (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمشروع منتجع وفندق هلنان (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمشروع منتجع وفندق هلنان (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمشروع منتجع وفندق هلنان (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمشروع منتجع وفندق هلنان (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمشروع منتجع وفندق هلنان (صور)

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