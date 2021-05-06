محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمشروع منتجع وفندق هلنان (صور)

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، ضمن جولاته الميدانية، سير العمل بمشروع منتجع وفندق هلنان (قرية المرجان سابقا) رافقة خلالها اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد والمسؤولين عن أعمال التطوير ومسئولي الجهاز التنفيذي.





واستعرض محافظ بورسعيد، معدلات التنفيذ الجارية بالفندق، مؤكدا على الطفرة التي شهدها القطاع السياحي ببورسعيد، مضيفا ان المشروع سوف يكون احدي الصروح السياحية المتميزة الذي يتمتع بموقع متميز.



