محافظ الإسكندرية يشدد على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وإزالة الإشغالات

تتأهب محافظة الإسكندرية اليوم الخميس لتطبيق تعليمات مجلس الوزراء بإغلاق جميع المحلات التجارية والمقاهي في تمام الساعة التاسعة مساءًا، وذلك لمدة 15 يومًا، في إطار تطبيق الإجراءات الإحترازية، للحد من انتشار عدوى كورونا.



وعقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اجتماع صباح اليوم برؤساء الأحياء، للتشديد على تنفيذ مواعيد غلق المحال والمقاهي والإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية وتطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بكل حزم.



كما شدد على ضرورة شن حملات إزالة مكبرة للباعة الجائلين وكافة إشغالات الطريق المعيقة لحركة المرور والمارة لتوسيع الشوارع التى تسببت إشغالات الطريق والباعة الجائلين في اختناقات مرورية بها، مكلفًا رؤساء الأحياء بتحديد الأسواق العشوائية والتعامل معها بكل حزم وقوة قبل عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية ودهان الأرصفة والبلدورات والاستماع إلى شكاوي المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة تحقيق الإنضباط في الشارع ومنع أي تعدي على حرم الطريق العام وإظهار الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها كعاصمة مصر الثانية.



حضر الاجتماع؛ اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، ومستشاروا المحافظ، واللواء محمد حازم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

