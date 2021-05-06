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تفريغ 5400 طن حديد بميناء غرب بورسعيد

الخميس 06/مايو/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة GOLDEN ARROW وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 109 مترًا بغاطس 7.2 متر وذلك لتفريغ 5400 طن حديد بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 31 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومتواجد علي الأرصفه سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن. كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.


وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.
تفريغ 5400 طن حديد بميناء غرب بورسعيد
تفريغ 5400 طن حديد بميناء غرب بورسعيد
تفريغ 5400 طن حديد بميناء غرب بورسعيد
تفريغ 5400 طن حديد بميناء غرب بورسعيد

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