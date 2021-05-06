موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري والقناة الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على فريق الاتحاد السكندري غدًا الخميس الموافق 6 مايو الحالي، على ملعب الإسكندرية، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، في إطار مباريات الجولة العشرين، من الدوري المصري الممتاز.

وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 37 نقطة من 17, مباراة، حيث فاز في 11 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر مباراتين.

بينما يتواجد فريق زعيم الثغر في المركز الخامس برصيد 29 نقطة، من 19 مباراة.