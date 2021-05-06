ضبط أقراص أدوية مجهولة المصدر بقيمة 100 ألف جنيه

وجه الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بتكثيف حملات التفتيش الصيدلى على الصيدليات ومنافذ الجمارك وقامت حملات مشتركة برئاسة الدكتور محمود السباعى مدير ادارة الصيدلة، واعضاء فريق التفتيش الصيدلة بالمديرية،بالاشتراك مع مباحث التموين بالغردقة.

وأسفرت الحملة التفتيش عن

ضبط عدد 4252 عبوة من ادوية مجهولة المصدر ومعدة للبيع بإحدى المحال التجارية بقيمة إجمالية حوالى 100 ألف جنية تقريبا.

وتم تحرير محضر وتحريز المضبوطات واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة، وأكد ان مديرية الصحة بالبحرالأحمر لن تدخر جهدًا في التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية لإحكا الرقابة على كافة المستحضرات الصيدلية المختلفة داخل المحافظة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الموطنين.