ضربة موجعة لأتليتكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

مازال أتلتيكو مدريد الإسباني بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني يواصل استعداداته على ملعب واندا ميتروبوليتانو من دون خوسيه ماريا خيمنيز ورينان لودي وتوماس ليمار وذلك استعدادا لمواجهة برشلونة على ملعب كامب نو معقل البرسايوم السبت المقبل.









ولم يعلن الروخيبلانكوس عن إصابة ليمار الذي تدرب الثلاثاء بشكل طبيعي بينما لم يتدرب خوسيه ماريا خيمنيز مع الفريق طوال الأسبو ع بعدما أنهى مباراة إليتشي وهو يشعر ببعض الآلام.









كما لم يتدرب لودي البالغ من العمر 23 عاما طوال الأسبوع أيضا وغاب عن مواجهة السبت الأخيرة بسبب إصابة عضلية ويتوقع غيابه عن مباراة البرسا.









ويترقب الفريق الإسباني تعافي هؤلاء ويواصل استعداده تحت قيادة سيميوني لتأمين الصدارة أمام برشلونة، ويتفوق الأتلتيكو بنقطتين عن برشلونة قبل 4 جولات من نهاية البطولة.