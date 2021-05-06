Advertisements

برشلونة يستعد للانقضاض على الصفقة الذهبية

الخميس 06/مايو/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
كشفت صحيفة "La Vanguardia" الكتالونية، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الجديد، جاد بشأن التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي المقبل.
ومن المقرر أن ينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، ولم يوقع البرازيلي حتى الآن على التمديد للاستمرار مع فريقه، وبعد خروج العملاق الباريسي من بطولة دوري أبطال أوروبا، أصبحت هناك شكوك حول استمراره.
وبحسب الصحيفة المذكوره أعلاه، فإن هناك توقعات في برشلونة لتحقيق أرباح من بيع اللاعبين في الصيف بمبلغ أكبر من 100 مليون يورو.
وتابعت الصحيفة، أن لابورتا حدد مبلغ 100 مليون يورو كحد أقصى لدفعه في صفقة نيمار، ولكن الأولوية حتى الآن بالنسبة لإدارة برشلونة هي تجديد عقد ميسي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي سان جيرمان ي برشلونة

أخبار تهمك

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعة

غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 4 ساعات

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 22 ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ يوم

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

منذ 41 دقيقة

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية لسموحة

منذ أقل من ساعتين

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 14 ساعة

ضربة موجعة لأتليتكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

منذ 18 دقيقة

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الجهاز الطبي بالأهلي يطلب عدم الاستعجال بالدفع بالثنائي العائد من الاصابة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

تقارير: نيمار يقترب من ريال مدريد

ريال مدريد يحسم موقفه النهائي من التعاقد مع نيمار

أخبار برشلونة: شرط وحيد من باريس لترك نيمار للبرسا وميسي يتجه إلى فرنسا وديمبلي يصدم برشلونة وتشكيل البرسا مع نيمار

سبورت: برشلونة وضع الخطة المُحكة لضم نيمار

عاجل.. نيمار في طريقه إلى برشلونة بثغرة قانونية مثيرة

خطة جديدة من نيمار للعودة إلى برشلونة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:37 م

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

12:49 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

11:11 م

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

01:20 ص

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

12:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي