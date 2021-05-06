برشلونة يستعد للانقضاض على الصفقة الذهبية

كشفت صحيفة "La Vanguardia" الكتالونية، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الجديد، جاد بشأن التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، ولم يوقع البرازيلي حتى الآن على التمديد للاستمرار مع فريقه، وبعد خروج العملاق الباريسي من بطولة دوري أبطال أوروبا، أصبحت هناك شكوك حول استمراره.

وبحسب الصحيفة المذكوره أعلاه، فإن هناك توقعات في برشلونة لتحقيق أرباح من بيع اللاعبين في الصيف بمبلغ أكبر من 100 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة، أن لابورتا حدد مبلغ 100 مليون يورو كحد أقصى لدفعه في صفقة نيمار، ولكن الأولوية حتى الآن بالنسبة لإدارة برشلونة هي تجديد عقد ميسي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.