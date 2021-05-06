راشيل قيامة تأسر القلوب بصوتها في "على بالي" و" Speak Softly Love"





بعد اصدارات عدة حققت نجاحات مميزة، نشرت الفنانة راشيل قيامة Cover Song جديدة بصوتها الفريد حيث جمعت بين أغنيتين "على بالي" للفنان آدم و"Speak Softly Love-GodFather"، بلمسة موسيقية ساحرة من Charly Prince Helou، وتم تسجيلها في استديو ساسين ابي خليل.



ومنذ لحظة إصدارها لاقت الأغنية ردود فعل ايجابية جداً حيث صُوّرت على طريقة الفيديو كليب وحققت نسبة مشاهدات عالية على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، فانهالت التعليقات التي أعربت عن اعجابها بصوت وأداء راشيل المميزين.



ولمعت راشيل بصوتها الرائع حيث أنه كلّما غنّت هذا اللون، أسرت قلوب جمهورها ومتابعيها، نظراً لما تحمله من مشاعر وأحاسيس.