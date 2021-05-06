Advertisements

عاجل.. باريس سان جيرمان يستهدف ضم محمد صلاح تحسبًا لرحيل مبابي

الخميس 06/مايو/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

نشرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية اليوم الخميس تقرير مطول تحت عنوان محمد صلاح حلم باريس سان جيرمان تحدثت فيه عن إهتمام نادي العاصمة الفرنسية بضم اللاعب المصري كخطة بديله حال قرر الفرنسي كيليان مبابي الرحيل.

ويسعى باريس سان جيرمان إلى تمديد عقد مبابي الذي ينتهي بنهاية عام 2022 لكن المفاوضات بين الطرفين مازالت معقدة خاصةً وأن اللاعب يرغب في خوض تجربة جديدة رفقة ريال مدريد الإسباني.

وقالت الصحيفة أن البي إس جي يفكر بعقد صفقة تاريخية تتمثل في ضم الدولي المصري محمد صلاح وإستقدامه لملعب حديقة الأمراء خاصةً بعد أن تضاءلت فرص ضم ميسي الذي سيجدد عقده مع برشلونة.

وأنهت الصحيفة تقريرها إلى أن باريس سان جيرمان قد وضع صلاح على رأس قائمة الإنتدابات التي سيتم ضمها حال قرر الفرنسي مبابي الرحيل من أجل تحقيق حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح باريس الدوري الانجليزي الدورى الإسباني

أخبار تهمك

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر حفظ التحقيق ورفع الإيقاف عن سيد عبدالحفيظ

منذ نصف ساعة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 15 ساعة

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 23 ساعة

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ ساعة و 21 دقيقة

ضربة موجعة لأتليتكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية لسموحة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ حوالي 16 ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ يوم

برشلونة يستعد للانقضاض على الصفقة الذهبية

منذ 39 دقيقة

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 25 مارس.. الملكي يرد على الصفقة الكبري

مفاجأة.. 60 مليون يورو يفصلون نيمار عن الرحيل من باريس سان جيرمان

مبابي يواصل الضغط على باريس سان جيرمان من أجل الرحيل

باريس سان جيرمان يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى ريال مدريد

الصفقة الأغلى في التاريخ.. ريال مدريد يجهز عرضاً تاريخياً لضم مبابي

باريس سان جيرمان يرفض التخلي عن هدف ريال مدريد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:37 م

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

12:49 م

ضربة موجعة لأتليتكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

03:01 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

11:11 م

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر حفظ التحقيق ورفع الإيقاف عن سيد عبدالحفيظ

03:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي