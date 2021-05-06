عاجل.. باريس سان جيرمان يستهدف ضم محمد صلاح تحسبًا لرحيل مبابي





نشرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية اليوم الخميس تقرير مطول تحت عنوان محمد صلاح حلم باريس سان جيرمان تحدثت فيه عن إهتمام نادي العاصمة الفرنسية بضم اللاعب المصري كخطة بديله حال قرر الفرنسي كيليان مبابي الرحيل.





ويسعى باريس سان جيرمان إلى تمديد عقد مبابي الذي ينتهي بنهاية عام 2022 لكن المفاوضات بين الطرفين مازالت معقدة خاصةً وأن اللاعب يرغب في خوض تجربة جديدة رفقة ريال مدريد الإسباني.





وقالت الصحيفة أن البي إس جي يفكر بعقد صفقة تاريخية تتمثل في ضم الدولي المصري محمد صلاح وإستقدامه لملعب حديقة الأمراء خاصةً بعد أن تضاءلت فرص ضم ميسي الذي سيجدد عقده مع برشلونة.





وأنهت الصحيفة تقريرها إلى أن باريس سان جيرمان قد وضع صلاح على رأس قائمة الإنتدابات التي سيتم ضمها حال قرر الفرنسي مبابي الرحيل من أجل تحقيق حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا.