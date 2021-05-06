زلزال بقوة 4 ريختر يضرب تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الخميس، أن هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، ضربت بحر إيجه قبالة سواحل ولاية موغلا، غربي تركيا.

ووقعت الهزة الأرضية قبالة سواحل قضاء "داتشا" بالولاية المذكورة في تمام الساعة 02.40 بالتوقيت المحلي "23.40 تغ"، وعلى عمق 47.38كم.

وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، إلى أن مركز الهزة الأرضية تقع على بعد 7.25 كم من القضاء.

وحتى الآن لم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.