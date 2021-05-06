Advertisements

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب تركيا

الخميس 06/مايو/2021 - 03:17 م
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الخميس، أن هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، ضربت بحر إيجه قبالة سواحل ولاية موغلا، غربي تركيا.

 

ووقعت الهزة الأرضية قبالة سواحل قضاء "داتشا" بالولاية المذكورة في تمام الساعة 02.40 بالتوقيت المحلي "23.40 تغ"، وعلى عمق 47.38كم.

 

وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، إلى أن مركز الهزة الأرضية تقع على بعد 7.25 كم من القضاء.

 

وحتى الآن لم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هزة أرضية زلزال تركيا

أخبار تهمك

ضربة موجعة لأتليتكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية لسموحة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يستعد للانقضاض على الصفقة الذهبية

منذ 42 دقيقة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ يوم

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر حفظ التحقيق ورفع الإيقاف عن سيد عبدالحفيظ

منذ 33 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

زلزال بقوة 4.2 ريختر تضرب بحر إيجة

زلزال جديد بقوة 4,1 ريختر يضرب مدينة تركية

هزة أرضية تضرب سواحل تركيا واليونان

زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب الساحل التركي

عاجل.. زلزال يضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر

هزة أرضية قوية تضرب السواحل الغربية لتركيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:37 م

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

12:49 م

ضربة موجعة لأتليتكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

03:01 م

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر حفظ التحقيق ورفع الإيقاف عن سيد عبدالحفيظ

03:21 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

11:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي