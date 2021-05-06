مياه الفيوم: لقاء موسع لبحث مشاكل ضعف ضغوط مياه الشرب بقرى سنهور القبلية وبنى عتمان بسنورس



عقد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، اليوم الخميس، لقاء موسعا ضم المهندس سامى كامل رئيس قطاع مياه الشرب والمهندس محمد الحارونى مدير عام الشبكات والمهندس طارق عطالله رئيس قطاع التخطيط والاستاذ حسن الكعباوى مسئول صيانة سنورس والمهندس أكمل مدير صيانة سنورس، وذلك لبحث مشاكل ضعف ضغوط مياه الشرب بقرى بنى عتمان والعزب التابعه لها وسنهور القبلية من أجل إيجاد الحلول والبدائل المناسبة خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة حجم الإقبال على مياه الشرب

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من جانبه أكد اللواء هشام درة رئيس الشركة أن حق المواطن فى الحصول على مياه الشرب حق أصيل وأن تكون متوفرة بكميات مناسبة وبالتالى تسعى الشركة بكل قطاعاتها أن توفر احتياجات المواطنين من مياه الشرب النقية عن طريق التوسعات والإنشاءات الجديدة لمحطات مياه الشرب، حيث يتم إنشاء محطة جديدة كمرحلة ثالثة بالعزب الجديدة بطاقة إنتاجية بنحو ٦٠ ألف متر مكعب يوم، وكذلك إنشاء محطة جديدة بقحافة بطاقة إنتاجية بنحو ٤٣٢٠٠ ألف متر مكعب يوم وجارى عمليات تصميم المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب بمركز طامية بطاقة إنتاجية بنحو ٩٠ ألف متر مكعب يوم بجانب التوسع فى عمليات انشاءات الروافع والخزانات، وذلك من أجل القضاء على مشاكل ضعف ضغوط مياه الشرب بكافة أرجاء المحافظة خاصة فى فصل الصيف.



وأضاف سيادته أن الوضع العام لمياه الشرب مطمئن للغاية هذه الأيام مقارنه بالإعوام السابقة حيث أن مشاكل الانقطاعات وضعف ضغوط مياه الشرب كانت تضرب جزء كبير داخل المحافظة وبعد عمليات الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب وزيادة كميات المياه داخل الخطوط الناقلة تم حصر إثنين من البؤر الساخنه فقط من خلال عمليات الرصد والمتابعة لمنظومة الشكاوى داخل الشركة وهما قرى بنى عتمان والعزب التابعه لها وبعض الأماكن داخل قرية سنهور القبلية وجارى إتخاذ كافة الحلول والبدائل المناسبة التى تضمن وصول المياه لأهالينا داخل هذه المناطق المتأثرة، حيث يتم توصيل وتركيب نحو ٣٥٠ متر طولى من المواسير قطر ٤ بوصة من أجل تحسين ضغوط المياه بمنطقة المقابر بسنهور القبلية كما يتم مراجعة محابس وعداية قطر ٩٠٠ مم بجوار سوق السبت لضخ كميات مناسبة لقرية بنى عتمان، كما يتم مراجعة ضغوطات مياه الشرب داخل خزانى بيهمو وكوم اوشيم.

