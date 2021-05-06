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ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مباريات الجولة المقبلة

الخميس 06/مايو/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مباريات الجولة المقبلة والمقرر لها الجمعة السابع من مايو الجاري.
وفاز النصر فوزاً مثيرا على الفيصلي بأربعة أهداف لثلاثة في اللقاء الذي شهد تألق المغربي نور الدين امرابط بتسجيله لهدفين، في أول مباراة للمدرب البرازيلي مانو منيزيس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
ليدخل المغربي نور الدين أمرابط، نجم النصر، تاريخ الدوري السعودي للمحترفين من أوسع أبوابه، بعد تسجيله هدفه الأول بعد مرور 13 ثانية فقط على انطلاق المواجهة.
وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين على النحو التالي:
الهلال -48
الشباب - 48
الإتحاد - 46
التعاون - 41
النصر - 39
الإتفاق - 38
الفتح - 38
الرائد - 35
أهلي جدة -35
القادسية - 34
أبها - 34
الفيصلي -33
الباطن - 29
ضمك - 28
الوحدة - 27
العين - 20

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