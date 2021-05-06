عاجل.. اتحاد الكرة يقرر حفظ التحقيق ورفع الإيقاف عن سيد عبدالحفيظ

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، رفع الايقاف عن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري العام.





ومنحت لجنة المسابقات السماح إلى سيد عبد الحفيظ، بحضور مباريات فريقه بعد قرار الإدارة القانونية بالاتحاد بحفظ التحقيق الذي أجراه الاتحاد المصري معه اليوم بمعرفة حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد.





وأكد عبد الحفيظ خلال التحقيق معه بحضور محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي تقديره للمنظومة الكروية ولجنة الحكام بالاتحاد وأن تصريحاته نقلت بأحد المواقع بطريقة مغلوطة، حيث أنها لم ترد على لسانه.





ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء اليوم على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.