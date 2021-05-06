تشهد الأجواء المصرية، مرور الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، ما يثير مخاوف وذعر المواطنين، الذي من المتوقع سقوطه خلال الأيام المقبلة.





ويرصد "الفجر"، حقيقة مرور الصاروخ الصيني على مصر يوميًا:





مرور الصاروخ للمرة الأولى

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، الصاروخ مر على مصر أمس في تمام الساعة 11:39 دقيقة واستمر لمدة 3 دقائق ونصف بسرعة تصل إلى 28 ألف كيلو متر في الساعة.





وأكد القاضي، أن رؤية الصاروخ بالعين المجردة أمر مستحيل كونه معتم، مشيرًا إلى أنه مر من أقصى الجنوب الغربي، ليخرج من الحدود الشمالية الشرقية ما بين مصر والأردن.





توقعات بمرور الصاروخ يوميًا

ومن المتوقع مرور الصاروخ بمصر خلال الأيام المقبلة كل يوم مرة في حوالي الساعة 5 فجرًا.





ويتواصل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مع الجانب الصيني لتبادل أية بيانات تتيح المشاركة في مراحل تفصيلية من مراقبة الصاروخ الصيني "لونج مارش سي زي-5 بي" "الجانح" الذي خرج عن السيطرة وأثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء.





وكان صاروخ لونغ مارش 5 بي من جزيرة هاينان الصينية، انطلق في 29 أبريل حاملا مركبة تيانخه، التي تحتوي على ما سيصبح أماكن معيشة ثلاثة أفراد في محطة فضاء صينية دائمة. وكان إطلاق المركبة أول مهمة من 11 مهمة مطلوبة لإكمال المحطة.





ويزن جسم صاروخ الصين الخارج عن السيطرة حوالي 21 طنًا، ويبلغ طوله نحو 100 قدما، بينما يبلغ عرضه 16 قدمًا، حسبما ذكرت تقارير إعلامية عدة بشأن الصاروخ الذي أطلقته الصين الخميس الماضي.





ومن المرجح أن يسقط جزءً من الصاروخ الصيني Long March 5B الذي تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام المقبلة.



