الخطيب يدعو شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي للاجتماع غدًا

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الخطيب يدعو شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي للاجتماع غدًا
الخميس 06/مايو/2021 - 03:23 م
علي نبوي
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وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الدعوة لمجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، للاجتماع في الواحدة ظهر غدٍ الجمعة؛ لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بنشاط الشركة وقناة النادي التليفزيونية.
ويناقش الخطيب مع الشركة عددًا من الملفات الهامة في إطار السياسة التي يتم وضعها من أجل الارتقاء بقناة النادي ونشاط الشركة.
ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الذي يعقده الخطيب مع الشركة اتخاذ قرارات هامة تجاه قناة النادي الأحمر وسيتم الإعلان عنها بعد الاجتماع.
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