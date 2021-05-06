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الخطيب يدعو شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي للاجتماع غدًا

الخميس 06/مايو/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الدعوة لمجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، للاجتماع في الواحدة ظهر غدٍ الجمعة؛ لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بنشاط الشركة وقناة النادي التليفزيونية.

ويناقش الخطيب مع الشركة عددًا من الملفات الهامة في إطار السياسة التي يتم وضعها من أجل الارتقاء بقناة النادي ونشاط الشركة.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الذي يعقده الخطيب مع الشركة اتخاذ قرارات هامة تجاه قناة النادي الأحمر وسيتم الإعلان عنها بعد الاجتماع.

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