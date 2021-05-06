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الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم الخميس 6-5-2021
الخميس 06/مايو/2021 - 03:16 م
نيفين سمير
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الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية
ننشر أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم ، حيث تصدر سهم أجواء للصناعات الغذائية ترتيب الأسهم الاكثر ارتفاعًا بنهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 9.74% ليغلق على 4.17 جنيه، ثم العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 9.51 % ليغلق على 1.46 جنيه، تلاه سهم مطاحن مصر الوسطى بنسبة 9.26 % ليغلق عند مستوى 29.72 جنيه .
وجاء سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بالمرتبة الرابعة بارتفاع 9.13% ليغلق عند مستوى 17.09جنيه، ثم سهم العبور للاستثمار العقاري بارتفاع 8.26% ليغلق عند مستوى 39.67 جنيه.
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