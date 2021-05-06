الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم الخميس 6-5-2021





الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية





ننشر أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم ، حيث تصدر سهم أجواء للصناعات الغذائية ترتيب الأسهم الاكثر ارتفاعًا بنهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 9.74% ليغلق على 4.17 جنيه، ثم العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 9.51 % ليغلق على 1.46 جنيه، تلاه سهم مطاحن مصر الوسطى بنسبة 9.26 % ليغلق عند مستوى 29.72 جنيه .







