Advertisements

الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم الخميس 6-5-2021

الخميس 06/مايو/2021 - 03:16 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements

الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية

ننشر أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم ، حيث تصدر سهم أجواء للصناعات الغذائية ترتيب الأسهم الاكثر ارتفاعًا بنهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 9.74% ليغلق على 4.17 جنيه، ثم العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 9.51 % ليغلق على 1.46 جنيه، تلاه سهم مطاحن مصر الوسطى بنسبة 9.26 % ليغلق عند مستوى 29.72 جنيه .


 
وجاء سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بالمرتبة الرابعة بارتفاع 9.13% ليغلق عند مستوى 17.09جنيه، ثم سهم العبور للاستثمار العقاري بارتفاع 8.26% ليغلق عند مستوى 39.67 جنيه.

أخبار تهمك

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر حفظ التحقيق ورفع الإيقاف عن سيد عبدالحفيظ

منذ نصف ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ ساعة و 23 دقيقة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ يوم

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يستعد للانقضاض على الصفقة الذهبية

منذ 41 دقيقة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 15 ساعة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 23 ساعة

ضربة موجعة لأتليتكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية لسموحة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

منذ ساعة و 16 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:37 م

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

12:49 م

ضربة موجعة لأتليتكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

03:01 م

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر حفظ التحقيق ورفع الإيقاف عن سيد عبدالحفيظ

03:21 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

11:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي