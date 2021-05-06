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إخماد حريق داخل سوق ملابس وعدد من الأكشاك بموقف أحمد حلمي
الخميس 06/مايو/2021 - 03:27 م
داليا عادل
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سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق اندلع داخل سوق ملابس وعدد من الأكشاك بموقف أحمد حلمي بمنطقة الأزبكية.
وكانت قد تلقت غرفة عمليات نجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل موقف أحمد حلمي، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى المكان لمنع امتداد الحريق للمجاورات والسيطرة عليه.
وكانت قد تلقت غرفة عمليات نجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل موقف أحمد حلمي، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى المكان لمنع امتداد الحريق للمجاورات والسيطرة عليه.
وتبين من خلال المعاينة أن النيران التهمت 10 باكيات وأكشاك داخل الموقف نتيجة لماس كهربي وتمت عمليات الإخماد.
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