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التشكيل المتوقع لمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري

الخميس 06/مايو/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستقر بيتسو موسيماني وحسام حسن على التشكيلة التي ستلعب مواجهة الاهلي ضد الاتحاد السكندري المقرر لها اليوم الخميس لحساب مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المُنتظر أن يلعب النادي الاهلي على النحو التالي :-

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: محمود وحيد – محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم.

- خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة".

- خط الهجوم: محمد شريف – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات أو "كهربا".

فيما سيخوض الاتحاد مواجهة اليوم كالتالي :-

- حراسة المرمى: محمد صبحي.

- خط الدفاع: داميون لوي – محمود رزق – عمار حمدي – السيد سالم.

- خط الوسط: أحمد نبيل "مانجا" – خالد الغندور – فوزي الحناوي.

- خط الهجوم: إيمانويل أوكوي – رزاق سيسيه – روماريو ويليامز.

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موسيمانى حسام حسن الدوري المصري الممتاز الاهلي

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