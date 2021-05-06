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أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

الخميس 06/مايو/2021 - 03:25 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات وربح رأس المال السوقي حوالي 3.6 مليار جنيه ، وتفاعلت البورصة مع قرارات الحكومة المصرية بالأمس والخاصة بفيروس كورونا ،مما أدي الي عودة الثقة للسوق المصري مرة أخري .

وننشر أسعار الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية كالاتي:

الأسهم الأكثر انخفاضا بالبورصة المصرية اليوم

 تصدر سهم الاهرام للطباعة والتغليف ترتيب الاسهم الاكثر انخفاضًا بنسبة 9.22 % ليغلق على 17.13 جنيه ثم سهم النصر لتنصيع الحاصلات الزراعية بنسبة 5.81 % ليغلق على 31 جنيه، تلاه سهم الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة 5.36 % ليغلق عند 45.94 جنيه .

وجاء سهم العامة لاستصلاح الاراضي بالمرتبة الرابعة بانخفاض 4.08 % ليغلق عند مستوى 28.21 جنيه، ثم سهم مصر للفنادق بانخفاض 3.75 % ليغلق عند مستوى 13.3 جنيه.

 

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