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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد روما في الدوري الأوروبي
الخميس 06/مايو/2021 - 03:30 م
محمد أيمن
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تقام اليوم الخميس مواجهة روما ضد مانشستر يونايتد والتي تجمع الفريقان على ملعب الأولمبيكو لحساب مباريات الدور إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.
ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
تنطلق مواجهة الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 2 ويعلق عليها المعلق الكبير أحمد البلوشي في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر القنوات التالية :-
Sky Sport Uno Italia
Gol TV spain
Sport TV2 Potugal
Kanal 9 Sweden
Digi Sport 1 HD Hungary
Arena Sport 1 HD Serbia
beIN Sports HD 2 English
Futbol 1 HD
BT Sport 2 HD
Match Football 2
SuperSport HD 2 alb
Arena Sport 3 HD Croatia
beIN Sports HD 1 TR
RMC Sport 1
Polsat Sport Premium 1 HD
Arena Sport 1 HD BIH
BNT 3 HD bulgaria
beIN Sports Connect
Virgin Media Two
Telekom Sport 2 HD Rom
TV3 Sport HD Baltic
Look Sport+ HD
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