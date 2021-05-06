القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد روما في الدوري الأوروبي





تقام اليوم الخميس مواجهة روما ضد مانشستر يونايتد والتي تجمع الفريقان على ملعب الأولمبيكو لحساب مباريات الدور إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





تنطلق مواجهة الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 2 ويعلق عليها المعلق الكبير أحمد البلوشي في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر القنوات التالية :-





Sky Sport Uno Italia

Gol TV spain

Sport TV2 Potugal

Kanal 9 Sweden

Digi Sport 1 HD Hungary

Arena Sport 1 HD Serbia

beIN Sports HD 2 English

Futbol 1 HD

BT Sport 2 HD

Match Football 2

SuperSport HD 2 alb

Arena Sport 3 HD Croatia

beIN Sports HD 1 TR

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

Arena Sport 1 HD BIH

BNT 3 HD bulgaria

beIN Sports Connect

Virgin Media Two

Telekom Sport 2 HD Rom

TV3 Sport HD Baltic

Look Sport+ HD



