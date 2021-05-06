المغرب يقرر استدعاء سفيرته في برلين للتشاور

قررت السلطات المغربية، اليوم الخميس، استدعاء سفيرته في برلين للتشاور، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقالت وزارة الخارجية المغربية، إن ألمانيا سجلت موقفًا سلبيًا بشأن قضية الصحراء المغربية بعد الاعتراف الأمريكي.

ووصفت الخارجية المغربية، الموقف الألماني تجاه الصحراء المغربية بالخطير والذي لم يتم تفسيره لحد الآن، مشيرة إلى أن ألمانيا تحاول ومن دون مبرر لاستبعاد المغرب من بعض الاجتماعات المتعلقة بليبيا.