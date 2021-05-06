وزارة الكهرباء: 150 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بقطاع المنوفية

tي إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك ،

وفى هذا الصدد ففي نطاق قطاع المنوفية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (11) هندسة وتضم كل من مدينة شبين – مركز شبين – تلا – الشهداء – سرس الليان – الباجور – بركة السبع – منوف – قويسنا – اشمون مدينة – اشمون قرى ، ويبلغ إجمالي عدد المشتركين بالقطاع 1,7 مليون مشترك منهم عدد 515 ألف مشترك مسبوق الدفع تم خلال الفترة من يوليو 2020 حتى أبريل 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 60 مليون جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين على النحو التالي :

· يوجد عدد (83) مركز خدمة بالمقرات لخدمة المشتركين .

· بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (80) لوحة.

· بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (3700) كم.

· بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط ( 2200) كم.

· إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (7300) كم .

· كما بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (400 ) كم.

· وبلغ إجمالي عدد المحولات (6330) محول بإجمالي قدرة (1865.296) م. ف. أ.

تم إضافة (25) كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، وعدد (9) محول بقدرة ( 4.5) م. ف .أ بالاضافة الى (6.39) م . ف. أ اضافات ناتجة عن سلاسل المحولات خلال شهر مارس 2021،

من مشروعات الغير خلال الفترة من يوليو 2020 حتى ابريل 2021 يبلغ حوالى 90 مليون جنيه.

وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل مما انعكس على رضاء الساده العملاء.

ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بعدد (3) فرق بقطاع المنوفية بإجمالي عدد (47) فرد مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية .

وحول محاضر الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر مارس2021 (3900) محضر بإجمالي قيمة تصل إلى حوالى 4 مليون جنيه بقطاع المنوفية .

وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.