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البدري: سنعيد حسابات استعدادات المنتخب بعد دراسة كل الظروف المحيطة بالكرة المصرية
الخميس 06/مايو/2021 - 03:30 م
محمد جمال
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أكد الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني أنه سيعيد كل حساباته الفنية الخاصة باستعدادات المنتخب الوطني عقب قرار الفيفا بتأجيل مباراتي انجولا والجابون في منافسات الجولتين الأولي والثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر إلي شهر سبتمبر بدلا من يونيو المقبل
وقال البدري انه سيضع كل السيناريوهات أمامه مع جهازه الفني للوصول الي أفضل الحلول التي تخدم مصلحة الكرة المصرية والمنتخب الوطني، ومناقشة كل الأمور المتعلقة بحالة الإجهاد عند كل اللاعبين واستعدادات المنتخب الأوليمبي وأيضا ظروف اللاعبين المحترفين ومواعيد مباريات الدوري الممتاز الحالي وبدء الموسم الجديد لإتخاذ القرار المناسب في سبيل تهيئة المناخ الملائم للاستفادة بشكل يخدم استعدادات المنتخب في الفترة القادمة الصعبة.
وأضاف أنه سيناقش كل هذه الأمور مع إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، لإعادة ترتيب برنامج استعدادات المنتخب في ضوء كل الملابسات المحيطة بالكرة المصرية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع بسبب انتشار فيروس "كورونا"
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