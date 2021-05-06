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هيئة الثروة السمكية تناقش إنشاء وحدتين لتدويرمياه مزارع الاسماك مع مجلس تصدير الصويا الأمريكى

الخميس 06/مايو/2021 - 03:41 م
مزارع الاسماك
مزارع الاسماك
الفجر الاقتصادي
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إستقبل الأستاذ الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية صباح اليوم بمكتبه وفد مجلس تصدير الصويا الأمريكى برئاسة السيد موسى وكيله المستشار الإقليمى للشرق الأوسط وشمال افريقيا بمجلس تصدير الصويا الأمريكى، يرافقه الدكتور أحمد نصر الله القائم بأعمال مدير المركز الدولى للأسماك، والدكتور ضياء القناوى استشارى الإستزراع السمكى بمجلس تصدير الصويا الأمريكى،  وذلك لبحث أوجه التعاون فى مجال التنمية المستدامة للإستزراع السمكى فى مصر وإستخدام التكنولوجيا الحديثة فى المزارع السمكية.
وخلال اللقاء تم مناقشة إنشاء وحدتين لتدوير المياة بالمزارع السمكية بنظام ( IPRS ) بمزرعة برسيق بمحافظة البحيرة ومزرعة الخاشعة بمحافظة كفر الشيخ، كما تم الإتفاق على عقد ورشة عمل للعاملين بالهيئة عن أهداف ومتطلبات تجارب تدوير المياة بنظام ( IPRS)، وأكد رئيس هيئة الثروة السمكية أنه سيتم عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين فى مجال البحوث والإنتاج والطب البيطرى بالهيئة من خلال التدريب المحلى والدولى وأشار الى أن هذه الدورات سيتم الإعلان عنها قريبا، كما سيتم دعم الهيئة بعدد 500 مجلد عن تجارب (IPRS).
كما ناقش الجانبان إمكانية إنشاء وحدة لتصنيع وحفظ الأسماك من خلال التعاون المشترك بين هيئة الصويا الأمريكية والمركز الدولى للأسماك والهيئة العامة للثروة السمكية،وعن تصدير الأسماك فقد تم دراسة أوجه التعاون من خلال الدعم الفنى واللوجيستى فى ملف تصدير الأسماك للإتحاد الأوروبى.

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مزارع الاسماك الثروة السمكية

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