تخصيص 600 مسجد لصلاة العيد في شمال سيناء

قال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن المديرية خصصت 600 مسجد لأداء صلاة عيد الفطر، لافتا أن صلاة العيد ستقام في المساجد الكبرى بمراكز المحافظة والتي تقام بها صلاة الجمعة، مشيرا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين وارتداء الكمامات الواقية وإحضار المصلى الشخصية.



كما شدد مدير الأوقاف على عدم السماح بإقامة صلاة العيد في الساحات أو الأماكن الفضاء، مع فتح المساجد للصلاة قبلها بـ10 دقائق وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، على ألا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق، وألا تزيد الخطبة على 10 دقائق.



مشددا على عدم فتح مصلى السيدات، إلا تحت إشراف المديرية أو الإدارة التابع لها المسجد، واستمرار إغلاق دورات المياه وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو اصطحاب الأطعمة والمشروبات خلال الصلاة.

