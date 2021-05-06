Advertisements

تخصيص 600 مسجد لصلاة العيد في شمال سيناء

الخميس 06/مايو/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
Advertisements
قال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن المديرية خصصت 600 مسجد لأداء صلاة عيد الفطر، لافتا أن صلاة العيد ستقام في المساجد الكبرى بمراكز المحافظة والتي تقام بها صلاة الجمعة، مشيرا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين وارتداء الكمامات الواقية وإحضار المصلى الشخصية.

كما شدد مدير الأوقاف على عدم السماح بإقامة صلاة العيد في الساحات أو الأماكن الفضاء، مع فتح المساجد للصلاة قبلها بـ10 دقائق وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، على ألا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق، وألا تزيد الخطبة على 10 دقائق.

مشددا على عدم فتح مصلى السيدات، إلا تحت إشراف المديرية أو الإدارة التابع لها المسجد، واستمرار إغلاق دورات المياه وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو اصطحاب الأطعمة والمشروبات خلال الصلاة.

أخبار تهمك

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

برشلونة يستعد للانقضاض على الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة موجعة لأتليتكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ يوم

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر حفظ التحقيق ورفع الإيقاف عن سيد عبدالحفيظ

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الكاف يلغي تقنية الـVAR في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

02:37 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

11:11 م

ضربة موجعة لأتليتكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

03:01 م

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر حفظ التحقيق ورفع الإيقاف عن سيد عبدالحفيظ

03:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي