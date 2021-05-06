الكاف يلغي تقنية الـVAR في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا





ألغى الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " إعتماد تقنية الحكم الفيديو المساعد VAR في مباريات الدور ربع النهائي لمنافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الافريقية.





ومن المقرر أن تنطلق مواجهات الدور ربع النهائي منتصف الشهر الجاري ويشهد إقامة الكثير من المباريات أ[رزها الأهلي ضد صن داونز والوداد البيضاوي المغربي ضد مولودية الجزائر.





وجاء قرار الكاف بإلغاء العمل بتقنية الفيديو المساعد بسبب عدم إستيفاء الشروط لبعض الملاعب التي سوف تستقبل مباريات دور الثمانية الأمر الذي يصعب عملية إعتمادها ليجري إلغاء العمل بها بصورة كامله.