Advertisements

ختام المسابقة القرآنية للوافدين بمنظمة "خريجي الأزهر"

الخميس 06/مايو/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
اختتمت اليوم المرحلة النهائية من مسابقة حفظ القرآن الكريم، والتي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية.
 
شارك في هذه المسابقة طلاب من عدة جنسيات بالمراحل التعليمية المختلفة بالأزهر الشريف؛ حيث تم اختيار أفضل العناصر التي تجيد حفظ القرآن الكريم؛ لتكريمهم يوم الأحد المقبل بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، تأتي هذه المسابقة في إطار حرص المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالاهتمام بالطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، وإلقاء الضوء على الحافظين لكتاب الله، ومدى إتقانهم للروايات المختلفة للقرآن الكريم.
 
وقد فاز في المسابقة بالنسبة للمستوى الأول، وهو حفظ القرآن الكريم كاملا، طلاب من دول أوزباكستان، أفغانستان.

وفاز في المستوي الثاني، وهو حفظ نصف القرآن، طلاب من دول نيجيريا، إندونيسيا، الفلبين، النيجر، ماليزيا، وسوف يحصل الفائزون في هذه المسابقة على جوائز مادية وتقديرية قيمة.

أخبار تهمك

الكاف يلغي تقنية الـVAR في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ يوم

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

منذ ساعتين و 15 دقيقة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ يوم

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر حفظ التحقيق ورفع الإيقاف عن سيد عبدالحفيظ

منذ ساعة و نصف

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة موجعة لأتليتكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يستعد للانقضاض على الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

02:37 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

11:11 م

ضربة موجعة لأتليتكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

03:01 م

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر حفظ التحقيق ورفع الإيقاف عن سيد عبدالحفيظ

03:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي