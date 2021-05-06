ختام المسابقة القرآنية للوافدين بمنظمة "خريجي الأزهر"



شارك في هذه المسابقة طلاب من عدة جنسيات بالمراحل التعليمية المختلفة بالأزهر الشريف؛ حيث تم اختيار أفضل العناصر التي تجيد حفظ القرآن الكريم؛ لتكريمهم يوم الأحد المقبل بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، تأتي هذه المسابقة في إطار حرص المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالاهتمام بالطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، وإلقاء الضوء على الحافظين لكتاب الله، ومدى إتقانهم للروايات المختلفة للقرآن الكريم.



وقد فاز في المسابقة بالنسبة للمستوى الأول، وهو حفظ القرآن الكريم كاملا، طلاب من دول أوزباكستان، أفغانستان.



وفاز في المستوي الثاني، وهو حفظ نصف القرآن، طلاب من دول نيجيريا، إندونيسيا، الفلبين، النيجر، ماليزيا، وسوف يحصل الفائزون في هذه المسابقة على جوائز مادية وتقديرية قيمة.

اختتمت اليوم المرحلة النهائية من مسابقة حفظ القرآن الكريم، والتي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية.