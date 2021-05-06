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فلسطين تسجل 9 وفيات و651 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 06/مايو/2021 - 03:58 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في فلسطين، اليوم الخميس، 651 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 وفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وأصدرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، بيانًا قالت فيه إن قطاع غزة سجل 439 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

 

وأفادت قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأنه تم تسجيل 329227 إصابة، توفي منهم .3594

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