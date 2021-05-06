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ريال مدريد يتخلص من هازارد فى الصيف بسبب ضحكة

الخميس 06/مايو/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أفادت بعض التقارير الصحفية الإسبانية وجود حالة كبيرة من الغضب داخل أروقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني جراء تصرفات الدولي البلجيكي إيدين هازارد نجم الملكي عقب الخسارة أمام تشيلسي بثنائية مقابل لا شيء.

وظهر هازارد عقب المباراة في نوبة ضحك ومداعبه مع الفرنسي كورت زوما مدافع تشيلسي الامر الذي فجر غضب الجماهير وعشاق الملكي حول العالم.

وبحسب برنامج الشيرنجويتو الإسباني الشهير فإن الأمر لم يمر على الإطلاق في الملكي حيث أن رصيد هازارد قد نفذ بسبب الغياب المتكرر عن المشاركة بداعي الإصابة.

يُذكر أن هازارد قد إنضم إلى الريال صيف العام 2019 في صفقة تخطت قيمتها حاجز الـ100 مليون يورو لكنه لم ينجح في ترك أي بصمة بعد غيابه لفترات طويلة وجاءت وصلة الضحك والهزار لتعجل من رحيله خلال الصيف القادم.

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