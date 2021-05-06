صحة السويس تتوسع في تقديم لقاح كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة

كلف الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس بالتوسع في تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة والمناعية وكبار السن حيث تم البدء في تطعيم مرضي الغسيل الكلوى بمستشفى السويس العام وذلك بحضور الدكتورة ساره محسن مديرة المكتب الفنى بعدما قام فريق عمل المستشفى بالحصول على الموافقة المستنيرة للمرضي، وفقًا للبروتوكول المتبع للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ).



قال وكيل وزارة الصحة بالسويس ان هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان بشأن التوسع فى تقديم تطعيمات كوفيد 19 للجمهور ولاسيما لأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية وكبار السن كفئةٍ ذات أولوية.



وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن تسجيل 1090 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 60 حالة جديدة، وخروج 567 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 173341 حالة.

