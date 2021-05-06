موانئ دبي تطلق الدورة الثانية من برنامجها التدريبي "GROW"

أطلقت شركة موانئ دبي العالمية السخنة، الدورة الثانية من برنامجها التدريبي GROW 2021، بمشاركة 12 متدربا من خريجي الجامعات المصرية ليتم تدريبهم وتطويرهم .





ويأتي البرنامج كجزء من التزام موانئ دبي العالمية السخنة نحو المساهمة في تنمية المواطنين في المجتمعات التي تعمل فيها، وتسريع نمو الخريجين المحليين الشباب من ذوي الإمكانيات العالية من خلال تزويدهم بتدريب متقدم وخبرة عملية لزيادة فرص عملهم في المستقبل، وكذلك لتمكين موانئ دبي العالمية السخنة من بناء تجمع للمواهب من قادة المستقبل في كافة جوانب الأعمال التى تستخدمها داخل الميناء .





ووقع الإختيار على 12 متدربا -ثماني إناث وأربعة ذكور – وذلك بعد عدة مقابلات واختبارات صارمة، شارك فيها 3200 متقدم. ويستمر البرنامج لمدة 12 شهرا، سيتم التناوب خلال هذه الفترة ما بين العديد من الأقسام المختلفة في موانئ دبي العالمية السخنة، مثل التجارة والهندسة والعمليات وتكنولوجيا المعلومات، وتخصصات أخرى، بالإضافة إلى مهارات العمل الوظيفية واكتساب خبرة في قطاع التجارة اللوجيستية الرئيسية، وكيفية صناعة النمو الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى تأكيد المشاركة القوية للإناث، كجزء من التزام موانئ دبي العالمية بتمكين المرأة.





وقد أطلقت الدورة الأولى للبرنامج التدريبي GROW خلال العام الماضي، والذي يستهدف استقطاب الشباب الطموح في صناعة النقل البحري وتطويرهم شخصيًا ومهنيًا، مما يسهم في تشكيل مسيرتهم المهنية. وهو البرنامج الذي يتيح تنمية المهارات، وتعلم العمل في منظومة عالمية وفق أعلى المعايير الدولية، وإتاحة وإعداد كفاءات شابة تسهم في تعزيز وتمكين الرؤية الإقليمية للتجارة الذكية، وضمت الدورة الأولى 10 متدربين تم تعيين عدد من المتميزين منهم بالشركة بعد انتهاء فترة التدريب.





ومن جانبه صرح السيد/ جيرارد فان دن هوفيل الرئيس التنفيذي لـ “موانئ دبي العالمية-السخنة": "لدينا عقيدة راسخة بأن الاستثمار الحقيقي الذي يحقق الفوز هو الاستثمار في الموهوبين، لذا فنحن نعطي التدريب أهمية وأولوية قصوى، سواء لموظفينا أو للموهوبين في المجتمعات التي نعمل بها، فالتدريب هو السبيل لتحقيق الاستدامة، ونؤمن بالشباب الذين يمكنهم الابتكار والتكيف والتعاون مع الآخرين، والعمل بمرونة لدعم خطط التنمية المستقبلية لموانئ دبي العالمية السخنة."





وتأتي إقامة موانئ دبي العالمية السخنة لهذا البرنامج انطلاقًا من إيمانها بأهمية الإعداد لغد أفضل من خلال تعزيز عملياتها، وخفض التكاليف، وكسب عملاء جدد، وتحقيق نمو في المجتمعات التي تعمل بها، وبالتأكيد لن يتحقق هذا دون إعداد قوي للموهوبين الذي يمكنهم أن يصنعوا التغيير في المستقبل، فالموهوبين هم أكثر الأصول قيمة.





جدير بالذكر إن إدارة شؤون الأفراد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالشركة، لديها أيضًا تركيز قوي على تطوير المواهب الشابة في جميع أنحاء المنطقة ، وقد تم تنفيذ برامج "Grow" مع وحدات أعمالها المحلية في الأسواق الأخرى التي تعمل فيها ،مثل موزمبيق وأرض الصومال والسنغال من بين دول أخرى، كجزء من التزام موانئ دبي العالمية العام بالمساهمة في تنمية المواطنين في المجتمعات التي تعمل فيها.