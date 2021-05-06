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صندوق أبوظبي السيادي "مبادلة" يحقق أكبر دخل سنوي في تاريخة خلال 2020

الخميس 06/مايو/2021 - 04:19 م
بوابة الفجر
وكالات
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ارتفع دخل شركة "مبادلة" للاستثمار، (الصندوق السيادي لإمارة أبوظبي)، بنسبة 35.8% خلال العام الماضي 2020، ليصل إجمالي الدخل الشامل (العائد للجهة المالكة) بنهاية العام إلى 72 مليار درهم، بالمقارنة مع 53 مليار درهم إماراتي في عام 2019 (الدولار يعادل 3.67 درهماً).

و زادت قيمة الأصول المملوكة لـِ"مبادلة"، بنسبة 4.8% لتصل إلى 894 مليار درهم بنهاية عام 2020، بالمقارنة مع 853 مليار درهم في عام 2019.

وقالت "مبادلة" في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إنَّ الدخل المحقق في 2020، يعدُّ أكبر دخل سنوي إجمالي في تاريخ الشركة، برغم تداعيات كوفيد-19، وذلك بفضل مجموعة من العوامل، أهمها: نمو محفظة الأسهم، وأداء الصناديق الاستثمارية التابعة لها، ونمو أصولها في مختلف قطاعات الأعمال.

وضخت الشركة استثمارات جديدة بقيمة 108 مليار درهم خلال العام الماضي في مجالات متعددة، تشمل التكنولوجيا، وعلوم الحياة، والسلع الاستهلاكية التي تعزز التوجه الاستراتيجي نحو قطاعات ذات إمكانات نمو قوية.

وبحسب بيان الشركة، فقد ساهم في تحقيق هذه النتائج، التوجه الاستراتيجي للشركة نحو زيادة الاستثمار في قطاعات تشهد نمواً قوياً، مثل التكنولوجيا، وعلوم الحياة، والسلع الاستهلاكية، وذلك من خلال استثمارات مباشرة، وشراكات مع الشركات المتخصصة في إدارة الصناديق الاستثمارية.

ولعبت الاستثمارات خلال عام 2020 دوراً مهماً في تعزيز هذه الاستراتيجية، ومن بينها اتفاقيات استثمار طويلة المدى في مجال التكنولوجيا مع شركة "سيلفر ليك"، وفي مجال علوم الحياة مع "بي سي آي فارما" في الولايات المتحدة، وفي قطاع السلع الاستهلاكية والاتصالات مع مجموعة "ريلاينس" في الهند، إلى جانب توظيف استثمارات جديدة لدى كل من "أباكس بارتنرز"، و"سيتاديل"، و"آي سكويرد كابيتال"، و"سي في سي".

وقال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: "استطاعت "مبادلة" تجاوز تداعيات الانخفاض الحاد الذي طرأ على الاقتصاد العالمي في بداية عام 2020، عبر زيادة الاستثمارات التي مكَّنتنا من تحقيق نتائج وأرباح قياسية في نهاية العام".

وأضاف أنَّه وفقاً لاستراتيجية طويلة الأمد، حرصت "مبادلة على الاستثمار في القطاعات التي تحمل إمكانات نمو قوية، وفي صناديق الاستثمار ذات الأداء المتميز، مشيراً إلى أنَّ قطاعي التكنولوجيا وعلوم الحياة، على وجه الخصوص، حققا نمواً كبيراً خلال العام الماضي، وتسعى المجموعة إلى تعزيز استثماراتها في هذه المجالات، والمناطق الجغرافية المهمة مع استمرار الاقتصاد العالمي في التعافي.

من جانبه، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي لشركة "مبادلة" للاستثمار : "استفادت "مبادلة" من انخفاض أسعار الفائدة خلال عام 2020 عبر تخفيض تكلفة الاقتراض، وتمديد أجله مستفيدين من الطلب العالي من المستثمرين على إصداراتها من السندات. إذ تحتفظ بنسبة مديونية تعادل 9.1%، وتتمتَّع بسيولة قوية في المرحلة الحالية في إطار سعينا نحو تحقيق رؤيتنا على المدى الطويل".

وأعلنت "مبادلة" أنَّها حققت عائداً تراكمياً لمدة خمس سنوات بنسبة 9.8٪، اعتباراً من عام 2016.

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