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التعليم تكشف تفاصيل واقعة مشاجرة طالبتين بأسلحة بيضاء

الخميس 06/مايو/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
ريما محمود
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ردًا على ما أثير حول واقعة مدرسة السيدة رقية الثانوية التجارية، والتي شهدت تشاجر طالبتين (طلاب عمال) بأسلحة بيضاء داخل المدرسة، شكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجنة للتحقيق في الواقعة وللوقوف على ملابسات الحادث.

وتبين للجنة التحقيق الآتي:
- أثناء خروج الطالبات من الامتحان صباح اليوم قامت الطالبة (ه.م) بالاعتداء على زميلتها الطالبة (ه.ع) بآلة حادة (Cutter) وعند محاولة أحد الإداريين بالمدرسة التدخل لفض المشاجرة قامت الطالبة المعتدية بالاعتداء عليه بقطع فى وتر اليد وتم الذهاب به إلى المستشفى لاسعافه هو والطالبة المعتدى عليها ولازالوا محتجزين بالمستشفى.

- وبناء عليه تم إستدعاء الطالبة المعتدية من قبل الشرطة لاستجوابها وتم اصطحابها إلى قسم شرطة المعادى والموضوع قيد التحقيق بالنيابة.

وقررت الوزارة فصل الطالبتين من الدراسة ونقل مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
التعليم تكشف تفاصيل واقعة مشاجرة طالبتين بأسلحة بيضاء
التعليم تكشف تفاصيل واقعة مشاجرة طالبتين بأسلحة بيضاء

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