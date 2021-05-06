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الزراعة: تصدير بيض تفريخ تسمين إلى دولة الإمارات العربية لأول مرة

الخميس 06/مايو/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريراً من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنه والهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إصدار الموافقة التصديرية لعدد 126 ألف بيضة تفريخ كتكوت بدارى تسمين, من إحدى المنشأت الداجنه المعزوله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لاول مرة مع مراعاة كافة الاجراءات المحجرية اللازمة, 
وأكد د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة

أن إنتاج مصر من بدارى التسمين حوالى 1,4 مليار دجاجه سنوياً، ونظراً للإجراءات والتدابير التى اتخذتها وزارة الزراعة, سوف يتم تصدير ما يزيد عن احتياجاتنا من كافة المنتجات الداجنة متمثله فى بيض المائدة، بيض التفريخ، كتاكيت بياض وبدارى تسمين، والمنتجات الداجنة المختلفة  إلى الخارج وخاصة بعد تسجيل 30 منشأة انتاج داجنى خالية من انفلونزا الطيور طبقاً لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE, 

ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة صغار مربى الدواجن الاستفادة من المبادرات والمشروعات القومية التى تقدمها الدولة والفرص المتاحة لرفع كفاءة وتطوير مزارعهم بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، ويمكن التواصل الالكترونى مع القطاع على أرقام واتساب(01558626681- 01558626682).

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