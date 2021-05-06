يوتيوب تعمل على اختبار ميزة ترجمة عناوين ووصف مقاطع الفيديو تلقائيا

يعمل موقع يوتيوب على اختبار ميزة تعمل على ترجمة عناوين ووصف مقاطع الفيديو إلى لغة المستخدم الأصلية بشكل آلي، من خلال إضافة خيار الترجمة للعديد من المستخدمين أثناء تصفح الفيديوهات.





كانت منصة الفيديو تتيح للجمهور المشاركة في النصوص المترجمة لإظهارها على الفيديوهات ذات المحتوى المختلف عن اللغة الأصلية، لكنها قامت بإلغائها العام الماضي بشكل مفاجئ بالنسبة للجمهور. لتعود الآن وتختبر ميزة مشابهة لكن بإظهار محتوى مترجم تلقائيًا عبر خاصية الترجمة الآلية.



