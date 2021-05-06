تطبيق غلق المحلات التجارية والكافتيريات والنوادي في الإسماعيلية

اصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قرارا رقم ٢٦٨ لسنه ٢٠٢١ بشأن غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات والملاهي والكازينوهات والنوادي الليلية والموات التجارية وغيرها من المحال والمنشات، التي تبيع السلع التجارية أو تقدم المأكولات أو الخدمات بنطاق المحافظة في تمام التاسعة مساءا وحتى السادسة صباحا.



على أن يقتصر العمل بجميع المطاعم والمنشآت التي تقدم خدمه التيك اواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل دون الجلوس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، على أن يستثنى من هذا القرار المطاعم والكافيتريات الكائنة بالمنشٱت الفندقية وكذلك محال البقالة، والبدالين التموينيين، ومحال الخضراوات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت، وماكينات تموين المركبات بالوقود ومراكز الصيانه بمحطات الوقود وأسواق الجملة المرخصة ويقتصر العمل بأسواق الجملة التاسعة مساءا حتى السادسة صباحا على استلام وتسليم البضائع دون التعامل مع الجمهور.



كما شمل القرار على أن يحظر اقامه جميع الاحتفالات أو الفاعليات الفنية أو الثقافية، وكذلك غلق النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الالعاب الرياضية اعتبارا من الساعة التاسعة مساءا وحتى السادسة صباحا والجدير بالذكر أنه تم غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة.



على أن ينطبق القرار اعتبارا من يوم الخميس الموافق ٦ مايو ٢٠٢١ حتى نهاية ٢١مايو ٢٠٢١ كما أنه يستمر تطبيق الضوابط المقررة حاليا لأقامه الافراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المكشوفة على أن تنتهي بحد أقصى في تمام التاسعة مساءا مع الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية.



كما ينص القرار اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق ١٢ مايو ٢٠٢١ حتى يوم الاحد الموافق ١٦ مايو ٢٠٢١ إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما أنه يحظر خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك تنقل اتوبيسات الرحلات والحافلات الجماعية من والى المحافظة.

