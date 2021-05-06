Advertisements

تطبيق غلق المحلات التجارية والكافتيريات والنوادي في الإسماعيلية

الخميس 06/مايو/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
Advertisements
اصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قرارا رقم ٢٦٨ لسنه ٢٠٢١ بشأن غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات والملاهي والكازينوهات والنوادي الليلية والموات التجارية وغيرها من المحال والمنشات، التي تبيع السلع التجارية أو تقدم المأكولات أو الخدمات بنطاق المحافظة في تمام التاسعة مساءا وحتى السادسة صباحا.

على أن يقتصر العمل بجميع المطاعم والمنشآت التي تقدم خدمه التيك اواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل دون الجلوس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، على أن يستثنى من هذا القرار المطاعم والكافيتريات الكائنة بالمنشٱت الفندقية وكذلك محال البقالة، والبدالين التموينيين، ومحال الخضراوات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت، وماكينات تموين المركبات بالوقود ومراكز الصيانه بمحطات الوقود وأسواق الجملة المرخصة ويقتصر العمل بأسواق الجملة التاسعة مساءا حتى السادسة صباحا على استلام وتسليم البضائع دون التعامل مع الجمهور.

كما شمل القرار على أن يحظر اقامه جميع الاحتفالات أو الفاعليات الفنية أو الثقافية، وكذلك غلق النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الالعاب الرياضية اعتبارا من الساعة التاسعة مساءا وحتى السادسة صباحا والجدير بالذكر أنه تم غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة.

على أن ينطبق القرار اعتبارا من يوم الخميس الموافق ٦ مايو ٢٠٢١ حتى نهاية ٢١مايو ٢٠٢١ كما أنه يستمر تطبيق الضوابط المقررة حاليا لأقامه الافراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المكشوفة على أن تنتهي بحد أقصى في تمام التاسعة مساءا مع الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية.

كما ينص القرار اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق ١٢ مايو ٢٠٢١ حتى يوم الاحد الموافق ١٦ مايو ٢٠٢١ إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما أنه يحظر خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك تنقل اتوبيسات الرحلات والحافلات الجماعية من والى المحافظة.

أخبار تهمك

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر حفظ التحقيق ورفع الإيقاف عن سيد عبدالحفيظ

منذ ساعة و نصف

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 18 ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ يوم

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ يوم

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ضربة موجعة لأتليتكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

منذ ساعتين و 13 دقيقة

برشلونة يستعد للانقضاض على الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

الكاف يلغي تقنية الـVAR في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

02:37 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

11:11 م

ضربة موجعة لأتليتكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

03:01 م

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر حفظ التحقيق ورفع الإيقاف عن سيد عبدالحفيظ

03:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي