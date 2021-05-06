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جمال الغندور: الــvar ساهم في تقليل أخطاء الحكام بالدوري المصري

الخميس 06/مايو/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال جمال الغندور رئس لجنه الحكام السابق باتحاد الكرة، إن من الطبيعي ان يساند اتحاد الكرة الحكام.

 

 

واضاف الغندور عبر برنامج" النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، أن الامور لابد ان تهدأ أكثر من ذلك، مضيفا ان كل الاندية  بتستفاد من اخطاء الحكام.

 

وتابع:" اتمني أن المرحلة تمر على خير، واطلب من الحكام ان يشتغلوا أكثر على نفسهم في الفترة المقبلة، كما طلب الحد من التوتر قبل اللقاء لعدم الوقوع في الخطأ".

 

 

واوضح:" لا يمكن ان يقوم حكم العمل بالفار الا أن يحصل على رخصة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، موضحا ان هناك حكام خصلوا على الرخصة من اتحادات كبيرة وليس من اتحاد الكرة المصري".

 

 

وأشار إلى أن:" الحكام ال54 الذين حصلوا على الرخصة من مصر حصلوا على مستوي كبير من التدريبات قبل الحصول على الرخصة".

 

وواصل:"الفار افادة الدوري المصري بشكل كبير، حيث حسب 45 ركلة جزاء تم احتسابة من قبل الفار".

 

 

واكمل: "نسبه الاخطاء في وجود الفار اقل بكثير من الاخطاء التي تم احتسابه بدون الفار".

 

وقال:" انا لو موجود في اتحاد الكرة لم اسمح بتصري اي حكم لوسائل الإعلام، لجنه الحكام هي المسئولة للرد عن الحكام".

 

واختتم:"الاندية ليست من حقها طلب حكام اجانب، وان هذا ليس موجود في لائحة ولا قانون ولا عرف".

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