كارتيرون يُهدد نجم الزمالك بدكة البدلاء

هدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نجم الفريق بالاستبعاد خلال المباريات المقبلة.





وحرص كارتيرون على تهديد يوسف أوباما لاعب الفريق، بعد ظهوره بمستوى سيئ جدًا خلال المباريات الأخيرة، ما ساهم في فقد العديد من النقاط.





وطالب المدير الفني للفريق لاعبه، بضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة والتي تشهد مواجهات قوية، لعدم استبعاده من المباريات حال الاستمرار على مستواه الحالي.





ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، مساء غدٍ الخميس ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



