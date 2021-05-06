شاهد السرعة القصوى لسيارة أودي R8 تصل (فيديو)

تعتبر سيارة أودي R8 كأحد السيارات الرياضية الفائقة والمميزة بتصميمها ومحركاتها، ونستطيع الآن مشاهدة أدائها على طريق أوتوبان غير محدود السرعة في ألمانيا.





تأتي هذه النسخة من R8 Performance بمحرك طبيعي التنفس ينتج 620 حصان و580 نيوتن-متر، كما تأتي السيارة بأنظمة قيادة محسنة. وقد أثبت هذا الفيديو مقدرة السيارة على تقديم أداء مقارب للأرقام الرسمية حيث تقول أودي أن السيارة تستطيع تحقيق تسارع 0-100 كم/س في 3 ثوان وبلوغ سرعة 331 كم/س.