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بسبب منتخب مصر.. محمد صلاح يغيب عن 13 مباراة مع ليفربول

الخميس 06/مايو/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجرت شبكة "thisisanfield" البريطانية، مفاجأة مدوية، بعدما أكدت أن نجمنا المصري محمد صلاح، مُهاجم ليفربول الإنجليزي، لن يتواجد مع الريدز في 13 مباراة، في الموسم المقبل 2021/2022.

 

 

صلاح سيتواجد رفقة منتخبنا الوطني في أولمبياد طوكيو، حيث أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه سيستدعي مو للمشاركة في المسابقة، كما أن هداف ليفربول سيكون قائد الفراعنة في المسابقة.

 

مصر في الأولمبياد تتواجد بالمجموعة الثالثة، رفقة إسبانيا والأرجنتين، إلى جانب منتخب أستراليا، وتواجد صلاح أمر إلزامي لا مفر منه، وحال الوصول مع المنتخب إلى المباراة النهائية، سيكون مُتاحًا لـ ليفربول قبل بداية الموسم الجديد بأسبوع واحد فقط، والمصري بالتأكيد سيحصل على استراحة لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، وسيغيب عن أول ثلاث مُباريات في الدوري، بالإضافة إلى مباراة فاصلة في الدوري الأوروبي.

 

وإلى جانب أولمبياد طوكيو، هُناك مسابقة كأس الأمم الإفريقية والتي ستبدأ يوم 9 يناير من العام القادم 2022 وتنتهي في 6 فبراير، بعد تأجليها من صيف 2021 لشتاء العام القادم.

 

بطولة كأس الأمم الإفريقية، إقامتها ستتزامن مع أكثر من 9 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي لـ ليفربول.

 

وأوضحت الشبكة أن مشاركة محمد صلاح المتوقعة في الأولمبياد وفي كأس الأمم الإفريقية، وحال الوصول إلى نهائي المسابقتين، وهو السيناريو الأسوأ، سيغيب صلاح عن 24 بالمائة من مباريات ليفربول ما يصل لـ13 مباراة.

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