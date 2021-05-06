Advertisements

رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة متخلفة عبر السوشيال ميديا

الخميس 06/مايو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
نشرت الفنانة رانيا يوسف صوره جديدة لها  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 
وظهرت رانيا يوسف في الصورة بإطلالة محتشمة مما اثار اعجاب متابعيها.


وتشارك رانيا يوسف في مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة النجمين عمرو سعد و مصطفى شعبان ومعهم النجم عمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتي خليفة وهو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.

 

ويعد مسلسل "ملوك الجدعنة" أولى تجارب الدراما الشعبية للمخرج أحمد خالد موسى الذي قال إن فكرة العمل ولدت في رمضان الماضي، حيث وقع الاختيار على مصطفى شعبان وعمرو سعد لأداء الدورين الرئيسيين “سفينة” و”سرية”، وهما صديقان تربيا معاً في حي شعبي، وانطلقا منه في رحلة كفاح لتأمين لقمة العيش”.


وأضاف “موسى”: “تدور أحداث المسلسل ضمن أجواء من الواقعية يمتزج فيها الأكشن بالكوميديا مع نكهة رومانسية، لذا سيجد الجمهور نفسه أمام مشهد مضحك يعقبه حدث تراجيدي قد يحول الضحك إلى حزن، وهو ما نعيشه في حياتنا اليومية.. يضاف إلى ذلك تعدد الخطوط الدرامية للعمل، الأمر الذي يحمل للمشاهدين الكثير من المفاجآت على امتداد الحلقات”.


وحول فكرة البطولة الثنائية التي تجمع مصطفى شعبان وعمرو سعد، أوضح أحمد خالد موسى أن هذه التجربة شكلت حافزاً له كي يقدمهما بطريقة مختلفة عن الصورة التي اعتاد عليهما فيها الجمهور.

رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة متخلفة عبر السوشيال ميديا
رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة متخلفة عبر السوشيال ميديا

أخبار تهمك

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر حفظ التحقيق ورفع الإيقاف عن سيد عبدالحفيظ

منذ ساعة و نصف

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

منذ ساعتين و 16 دقيقة

برشلونة يستعد للانقضاض على الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة لأتليتكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 16 ساعة

الكاف يلغي تقنية الـVAR في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ يوم

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ يوم

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

02:37 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

11:11 م

ضربة موجعة لأتليتكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

03:01 م

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر حفظ التحقيق ورفع الإيقاف عن سيد عبدالحفيظ

03:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي