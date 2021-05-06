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السيطرة على حريق في هيش بحرم السكك الحديد بالإسكندرية

الخميس 06/مايو/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، على حريق بالهيش بحرم السكك الحديد بالمنتزه، دون وقوع أى إصابات أو تأثير على حركة قطارات أبوقير أو التسبب فى تعطيلها.  
كانت وردت إشارة من غرفة عمليات حى ثان المنتزه، من غرفة عمليات المحافظة، بشأن نشوب حريق بالهيش الموجود بحرم السكك الحديدية بمنطقة العصافرة القبلية.
 
وعلى الفور كلف اللواء حسن الجمال، رئيس حي ثان المنتزه، مسؤولي الإدارات المعنية بالحي بالتوجه إلى مكان الحريق للمعاينة واتخاذ اللازم  وذلك برفقة الحماية المدنية وتبين عدم وجود أي خسائر أو إصابات، وتمت السيطرة على الحريق وعمل اللازم من خلال فريق الدفاع المدني.
 
وأوضح رئيس حي المنتزه أن الحريق لم يتسبب في توقف أو تعطل حركة القطارات وأن رجال الحماية المدنية نجحوا في السيطرة سريعًا على الحريق قبل أن تشتعل بالأماكن المجاورة.
 
وأشار إلى أنه جرى رفع آثار الحادث وسرعة رفع الهيش لعدم تكرار الواقعة، مرجحًا وصول جسم مشتعل إلى الهيش والبوص على جانب شريط السكة الحديد؛ ما أسهم في اشتعال النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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