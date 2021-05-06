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هيئة الدواء: انتهاء البرنامج التدريبي الأول الخاص بـ"حوكمة مضادات الميكروبات"

الخميس 06/مايو/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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اتساقًا مع توجهات الدولة نحو تشجيع المبادرات الخاصة بتنمية الموارد البشرية، وانطلاقًا من رؤية هيئة الدواء المصرية الخاصة بتطوير الممارسات الصيدلية؛ أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء البرنامج التأهيلي الأول لمبادرة الرعاية الصيدلية ممارسة دوائية متميزة – 100 مشروع تطويري، حيث تم التدريب على " حوكمة مضادات الميكروبات" للأفراد، وانتهاء المرحلة التمهيدية بالنسبة للمؤسسات الصيدلية، من خلال عقد سلسة من الملتقيات الافتراضية المخصصة للمبادرة.

وأكد أ. د. محمود يس، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن البرنامج قد شهد إقبالا كبيرا من السادة الصيادلة، وأن عدد الحضور قد وصل ١٢٢٣ صيدلي، وبمشاركة ٩ محاضرين من خبراء الصيدلة في الفريق القومي للحد من استخدام مضادات الميكروبات بالإدارة العامة للممارسات الدوائية والصيدلية، بالإضافة إلى خبراء من منظمة الصحة العالمية، وأساتذة ممثلين عن الجامعات المصرية، وأن عدد مشاهدات المادة التعليمية تجاوزت الـ ١٠ آلاف مشاهدة، وقد شارك بالحضور في البرنامج صيادلة من عدة دول مثل " السعودية والإمارات والكويت والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والنرويج".

وأشارت د. شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، إلى أن مقاومة مضادات الميكروبات تشكل تهديدًا عالميًا للصحة والتنمية، وبالتالي فإن تدريب الصيادلة على حوكمة مضادات الميكروبات من شأنه تقليل المخاطر الناجمة عن عدم استجابة المريض للأدوية نتيجة لمقاومة مضادات الميكروبات.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على النهوض بمستوي الصيدلي المصري، وتوفير الأدوات والمهارات المتطورة التي تساهم في الاستخدام الآمن للدواء.
هيئة الدواء: انتهاء البرنامج التدريبي الأول الخاص بـ"حوكمة مضادات الميكروبات"
هيئة الدواء: انتهاء البرنامج التدريبي الأول الخاص بـ"حوكمة مضادات الميكروبات"
هيئة الدواء: انتهاء البرنامج التدريبي الأول الخاص بـ"حوكمة مضادات الميكروبات"
هيئة الدواء: انتهاء البرنامج التدريبي الأول الخاص بـ"حوكمة مضادات الميكروبات"
هيئة الدواء: انتهاء البرنامج التدريبي الأول الخاص بـ"حوكمة مضادات الميكروبات"
هيئة الدواء: انتهاء البرنامج التدريبي الأول الخاص بـ"حوكمة مضادات الميكروبات"

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