معلومات صادمة عن السنجاب.. يمكنها الطيران!

يعتبر السنجاب من الحيوانات الثادية، وهناك نوع يسمى السناجب الطائرة، وهومجموعة فصائل من السناجب يبلغ إجمالي فصائلها 44 فصيلاً، جميعها قادرة على الطيران، ونقدم فيما يلي معلومات صادمة عن السنجاب.





معلومات صادمة عن السنجاب





لا تطير السناجب مثل الطيور أو الخفافيش مثلاً، بل تعتمد على تقنية الطيران الشراعي، حيث إن لها غشاءً مكسوّا بالفرو يصل ما بين أطرافها يساعدها على التحليق.





وتحلق السناجب عن طريق القفز من مكان عالٍ، وتستطيع الهبوط في أماكن يصل بعدها إلى نحو 60 مترًا في بعض الأحيان.



