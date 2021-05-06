ناهد السباعي تخطف الانظار بهذه الاطلالة عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة ناهد السباعي ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.





و ظهرت ناهد السباعي في الصورة من سيارتها بدون مكياج وبإطلالة محتشمة مما آثار إعجاب متابعيها.





يذكر أن ناهد السباعى، شاركت فى فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامى، إخراج محمد هشام، ولم يحدد حتى الآن موعد عرضه بالسينمات.





كما شاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.









وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.



