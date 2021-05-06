إنريكي يستغل مواجهات الحسم في الليجا لاختيار قائمة إسبانيا في اليورو

سينتهز لويس إنريكي، مدرب المنتخب الإسباني، الجولة المقبلة من الليجا، لاختيار القوام المحتمل للفريق الذي سيخوض بطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث سيحضر مواجهتي برشلونة - أتلتيكو مدريد وريال مدريد - إشبيلية، من الملعب.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن مدرب "لا روخا" سيحضر مباراة السبت المقبل بين الفريق الكتالوني (المركز الثالث) والروخيبلانكوس (المتصدر) من ملعب (كامب نو)، ويوم الأحد سيحضر مواجهة الميرينجي (الوصيف) وإشبيلية (المركز الرابع) من ملعب (ألفريدو دي ستيفانو).

وقارب إنريكي على تحديد قائمة اللاعبين التي ستخوض بطولة "يورو 2020" والتي من الممكن أن تضم 26 لاعبا، بسبب احتمالية إصابة أي من اللاعبين بفيروس كورونا المستجد.

وسيخوض المنتخب الإسباني وديتين أمام كل من البرتغال وليتوانيا قبل بدء المسابقة القارية، والتي سيواجه خلالها في دور المجموعات، السويد (14 يونيو/ حزيران) ثم بولندا (19 يونيو/ حزيران) ثم سلوفاكيا (23 يونيو / حزيران).