الأهلي ضد صن داونز.. تعرف على المواعيد الجديدة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم مواعيد دور الثمانية لدوري الأبطال حيث تقام جولة الذهاب يومي الجمعة والسبت 14 و 15 مايو الجاري.





الفرق التي تأهلت لدور الثمانية بدوري الأبطال هي مولودية الجزائر والوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي وكايزر تشيفز الجنوب افريقي وسيمبا التنزاني والأهلي المصري وصن داونز الجنوب افريقي.





وأوضح بيان كاف :"ستقام مباراة مولودية الجزائر والوداد البيضاوي المغربي الجمعة 14 مايو بالجزائر بينما تقام مباريات شباب بلوزداد والترجي بالجزائر وكايزر تشيفز وسيمبا بجوهانسبرج والأهلي وصن داونز في القاهرة يوم السبت 15 مايو الجاري.





وأوضح:" تقام مواجهات الإياب الأربعة يوم 22 مايو بين الوداد ومولودية الجزائر بالمغرب والترجي وشباب بلوزداد في تونس وسيمبا وكايزر تشيفز بتنزانيا وصن داونز والأهلي في جنوب أفريقيا".



