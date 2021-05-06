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تدريب فرق متابعة الاكسجين بجميع مستشفيات الدقهلية

الخميس 06/مايو/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الخميس بتدريب فرق ولجان متابعة الاكسجين بمستشفيات الصدر والحميات ومستشفيات العزل والفرز على منظومة تأمين الاسطوانات وشبكة الغازات الطبية بحضور وكيل المديرية للطب الوقائي ومدير الطب العلاجي والمهندس مصطفى مؤنس مدير مشروعات شركة الدلتا كربون للغازات الصناعية والمهندس احمد الفقي مدير السلامة والصحة المهنية بالشركة.


حيث تم شرح آلية تداول وتخزين الاسطوانات وكيفية الاستخدام السليم للغازات المضغوطة والتحذيرات الواجبة عند استخدام اسطوانات الاكسجين وكيفية تأمين شبكات الغازات الطبية وتانكات الاكسجين والوصلات.


كما كلف مكي الفرق بالمرور الدوري على شبكات الأكسجين والتاكد من سلامة الشبكات والوصلات وضبط معدل الاستهلاك ومراقبة استهلاك الاكسجين للفرد عن طريق التحكم في الفلوميتر بأسرة الاقسام الداخلي والرعاية.
تدريب فرق متابعة الاكسجين بجميع مستشفيات الدقهلية
تدريب فرق متابعة الاكسجين بجميع مستشفيات الدقهلية
تدريب فرق متابعة الاكسجين بجميع مستشفيات الدقهلية
تدريب فرق متابعة الاكسجين بجميع مستشفيات الدقهلية
تدريب فرق متابعة الاكسجين بجميع مستشفيات الدقهلية
تدريب فرق متابعة الاكسجين بجميع مستشفيات الدقهلية

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