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تشييع جثمان الراحل الكابتن مدحت فقوسه

الخميس 06/مايو/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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شارك اللواء عادل الغصبان محافظ بورسعيد أهالي المحافظة اليوم الخميس، تشييع جثمان الكابتن مدحت فقوسة، نجم النادي المصري البورسعيدي الأسبق، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في شارع 23 يوليو، والذي توفى عن عمر يناهز 75 عامًا.

ووجه المحافظ خالص العزاء لجموع محبى الراحل الكبير ببورسعيد ومصر، ولاسرتة مشيدا بمشوار العطاء المخلص لفقوسة والذى امتد لخمس عقود متوالية كان فيها نموذجا مكتملا للروح والقيم الرياضية والكفاءة الكرويه الكبيرة حيث نجح فى قيادة الفريق الاول بالمصرى للتاهل لنهائى كاس مصر بموسم 88 - 89 وقاد المنتخب العسكرى الوطنى للفوز ببطولة العالم العسكريه بالمغرب 1993.

وقال المحافظ ان الكابتن مدحت فقوسة كان نموذجا للبورسعيدى المعتز بانتمائة للمدينة الباسلة الساعى لرفع اسمها فى جميع الاندية التى لعب لها خلال تجاربة باندية الطيران والاهلى والكويت وظل الابن البار للنادى المصرى حتى وافتة المنية.
تشييع جثمان الراحل الكابتن مدحت فقوسه
تشييع جثمان الراحل الكابتن مدحت فقوسه
تشييع جثمان الراحل الكابتن مدحت فقوسه
تشييع جثمان الراحل الكابتن مدحت فقوسه
تشييع جثمان الراحل الكابتن مدحت فقوسه
تشييع جثمان الراحل الكابتن مدحت فقوسه
تشييع جثمان الراحل الكابتن مدحت فقوسه
تشييع جثمان الراحل الكابتن مدحت فقوسه
تشييع جثمان الراحل الكابتن مدحت فقوسه
تشييع جثمان الراحل الكابتن مدحت فقوسه

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